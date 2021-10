Mercado Central inicia capacitação de empreendedores

Ao todo, participarão das capacitações 70 empreendedores das áreas internas e externa do mercado no centro de Macapá.

Compartilhamentos

Iniciou na última quinta-feira (14) um ciclo de treinamentos com objetivo de preparar a visão empresarial dos empreendedores e colocar o Mercado Central de Macapá, como uma das melhores opções de turismo e lazer da capital do Amapá.

Ao todo, participarão das capacitações 70 empreendedores das áreas internas e externa do mercado. Eles serão atendidos em quatro etapas de consultorias, no período de 14 de outubro de 2021 até 13 de agosto de 2022.

Os treinamentos são resultado de emenda parlamentar no valor de R$ 310 mil, do senador Randolfe Rodrigues (REDE), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae-AP) e a Prefeitura de Macapá.

“Queremos fortalecer a vocação turística e empreendedora do Mercado. Para isso, ofertar esse tipo de atividade é fundamental para que os restaurantes, as barbearias, os artesãos e todos os demais que ocupam esse espaço desenvolvam seus diferenciais em seus negócios. Ganha com isso o público, os próprios trabalhadores e nossa economia que se diversifica e fortalece”, destacou o senador”.

Randolfe é também o autor da emenda da primeira etapa de revitalização do Mercado (R$ 2,5 milhões), entregue em fevereiro de 2020, e também da segunda etapa (R$ 1,3 milhão) que irá contemplar a área externa do complexo.