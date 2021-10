Ministro da educação visita o Amapá para saber dificuldades e discutir avanços

O encontro desta quinta ocorreu na escola de Música Walkíria Lima, no Centro de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O ministro da educação, Milton Ribeiro, e o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte, cumpriram agenda no Amapá como parte dos atendimentos aos gestores municipais de cidades brasileiras em busca de melhorias no setor.

O objetivo foi saber das dificuldades, esclarecer dúvidas sobre os principais programas, políticas públicas educacionais e prestação de contas dos municípios do estado.

A agenda teve dois dias, quarta (27) e quinta-feira (28), de encontro com os gestores para diálogo e orientação. O encontro desta quinta ocorreu na escola de Música Walkíria Lima, no Centro de Macapá.

“Durante a visita, o corpo técnico atua de modo a solucionar os problemas enfrentados pelos munícipios. As pendências que não são resolvidas no dia do atendimento são encaminhadas pela equipe técnica, que posteriormente dão um parecer às prefeituras”, comentou o ministro Milton Ribeiro.

O Amapá é o 19° estado a ser visitado pela comitiva itinerante. Já foram mais de 1,6 municípios atendidos in loco. Marcelo Ponte, presidente do FNDE, ressaltou a importância de prestar atendimento aos prefeitos com a equipe técnica que trabalha no dia a dia em Brasília.

“Aqui no estado do Amapá a gente pretende dar essa resolubilidade. Trouxemos equipes dos nossos gabinetes pra que ajudem os prefeitos e secretários a solucionar demandas de obras inacabadas, ter acesso ao nosso cardápio de possibilidades com crédito, escolas e ônibus. Essa é nossa grande intenção”, disse Ponte.

O governador Waldez Góes (PDT) destacou que a educação desde o ensino fundamental 1, médio integral e universitário são pautas prioritárias.

“Iremos dialogar profundamente sobre o FNDE a relação entre governo federal, estadual e municipal. As nossas políticas estão bem definidas em termo de projetos pedagógicos. Pra isso nós recebermos com mais intensidade apoio sobretudo do FNDE é fundamental. Nós podemos captar mais recursos. Tenho certeza que com isso nós vamos poder pactuar ações importantes nessa retomada no pós pandemia”, avaliou Góes.

Após apresentação das dificuldades vividas pela educação e o que pode ser feito para ter os avanços neste setor no Amapá, a comitiva MEC/FNDE seguirá para o estado de Rondônia na tarde de hoje.