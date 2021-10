Morre o pioneiro Linésio de Oliveira Souza, do supermercado Jesus de Nazaré

Ele tinha 85 anos e era pioneiro do antigo Território Federal do Amapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Nesta sexta-feira (22) faleceu o pioneiro do antigo Território Federal do Amapá, aos 85 anos, Linésio de Oliveira Souza. Linésio estava internado há um dia em um hospital particular de Macapá, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, durante a a madrugada, foi acometido por um infarto e acabou não resistindo.

O pioneiro é de uma geração de amapaenses de origem humilde que embrenhou-se na mata com sonhos de riqueza e de vencer na vida.

Após aprender o ofício e a arte de fabricar joias de ouro, o jovem ourives e seu sócio deixaram a oficina no centro de Macapá para aventurar-se nos garimpos da região do Tapajós, no Estado do Pará. Foi no garimpo do “Patrocínio” onde passou de ourives a dono da própria mina.

Bamburrou, como dizem os garimpeiros para quando alguém acha uma grande quantidade de ouro. Trabalhou o suficiente para ajudar os pais, a ajudar a comprar o primeiro avião para seu jovem irmão e piloto – e parceiro de toda a vida –, João Oliveira, a pagar as contas e retornar para o Amapá com o resultado de seu trabalho.

O garimpo deixou marcas. Sofreu um acidente aéreo e perdeu um filho pequeno para a malária, a grande peste que persegue os garimpeiros da Amazônia.

Retornou ao Amapá no início da década de 1970 e no charmoso bairro Jesus de Nazaré adquiriu o “Flor do Bairro”, grande comércio que depois viria a crescer e se transformar no Supermercado Jesus de Nazaré, um dos primeiros adotar o sistema de self-service, substituindo os antigos e tradicionais “comércios de balcão”. O empreendimento funcionou até meados da década de 1990.

Pai da Francisca, Linésio e Linaldo, companheiro da Esmeralda, Linésio era conhecido pelo riso largo, astral leve como o de um garoto e a vivacidade de um jovem tenaz, como se ainda estivesse por começar a sua aventura de vida atrás do ‘el dourado’ da vida.

Linésio está sendo velado em uma capela funerária do centro de Macapá e será sepultado no final da tarde no Cemitério Nossa Senhora da Conceição.