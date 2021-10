Mototaxista baleado quando chegava em casa com comida para sua família morre no HE

Crime ocorreu no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A polícia confirmou, nesta sexta-feira (1º), a morte do mototaxista baleado na noite de quinta-feira (30) quando chegava em casa, no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá, com comida para sua família.

Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu, na madrugada, no Hospital de Emergência do Centro.

O crime ocorreu por volta de 23h, em um beco no final da Avenida Heráclito Juarez Filho. De acordo com informações do tenente Elder Carvalho, do 1º Batalhão da PM, testemunhas disseram que Valdez Estrela Pinto, de 46 anos, estacionou a moto e caminhava em direção a sua casa quando alguns indivíduos que estavam em um veículo gol, de cor branca, efetuaram vários disparos.

Os familiares não quiseram esperar a ambulância e deslocaram por meios próprios ao HE. Além de ganhar a vida como mototaxista, Estrela era dançarino de breaking. Foi um dos fundadores e integrante da Cia. Macapá Break.

Ele foi morto com 4 tiros disparados pelas costas. Ninguém foi preso até a publicação desta matéria.