Mulher é achada com 5 tiros na cabeça em área de mata

Corpo estava no ramal do Polo Hortifrutgranjeiro, na Fazendinha, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O corpo de uma mulher de 28 anos foi encontrado na manhã desta terça-feira (5) em uma área de mata, no ramal do Polo Hortifrutgranjeiro, no Bairro Fazendinha, zona sul de Macapá.

A vítima, identificada como Malena Callins Trindade, foi encontrada por populares por volta de 10h com várias perfurações na cabeça.

De acordo com a Polícia Militar, o último contato com a família foi às 9h da manhã de ontem (4).

Um vigilante de uma propriedade local detalhou que ouviu cerca de 5 disparos de arma de fogo, por volta de 23h30.

Agentes da Delegacia de Crimes Contra a Mulher estiveram no local. Eles informaram que a vítima tinha passagem pela polícia, mas não detalharam por qual crime.

A Polícia Científica fez a perícia na cena do crime e removeu o cadáver.

Familiares informaram que Malena deixa uma filha de três anos.