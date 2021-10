Naufrágio na Guiana: Corpos permanecem sem identificação

PF foi informada por autoridades francesas a respeito da investigação e autópsias

Três corpos resgatados por forças de segurança da Guiana Francesa permanecem sem identificação, segundo informaram autoridades francesas durante reunião com representantes da Polícia Federal, na quinta-feira (7). O encontro entre as duas corporações ocorreu em Caiena, capital da Guiana Francesa.

A reunião com autoridades da Section de Recherches de Cayenne, órgão responsável pela investigação do naufrágio com os brasileiros, nivelou as últimas informações sobre a tragédia ocorrida no dia 28 de agosto deste ano.

No último dia 10 setembro, a PF e o Bope prenderam, em Oiapoque, os acusados de organizar a viagem clandestina que terminou em tragédia. Eles teriam recebido R$ 25 mil pelo serviço. Pelo menos 25 pessoas estariam a bordo da catraia que tinha capacidade para apenas 700 kg.

A PF foi informada que as buscas por corpos, próximo ao local do naufrágio, duraram apenas dois dias, e que os três cadáveres encontrados já estavam em estado avançado de decomposição. Correntes marítimas estavam levando-os em direção ao Suriname. As autópsias ainda não terminaram.

Somente quatro pessoas foram encontradas com vida.

“Porém, representantes da Polícia Federal naquele país não obtiveram sucesso na localização de outras vítimas. Os DNAs dos corpos encontrados foram recolhidos e chegam na França no sábado (9) e só então será realizado o sequenciamento genético para serem devolvidos ao Brasil, sem prazo definido”, informou a PF, em comunicado à imprensa.

A análise do DNA será feita pelo Instituto Nacional de Criminalística (INC), da Polícia Federal, em Brasília, e será comparado a material coletado de parentes.