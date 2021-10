Ninguém vai antes; OUÇA

Vamos analisar neste domingo o capítulo 4 de I Tessalonicenses

Há exatos 500 anos, o padre Martinho Lutero rompia uma tradição e a partir de então escrevia as teses sobre a justificação pela fé, baseado no que tinha lido na Bíblia. As Escrituras, então, passaram a ser lidas por todos. Neste domingo (31) continua a leitura e análise diária da Bíblia chegando ao capítulo 4 de I Tessalonicenses, onde Paulo fala sobre o sexo como benção em seu devido lugar e sobre os que ‘dormem’ e serão ressuscitados no dia do retorno de Cristo. Ninguém vai antes de ninguém. Jesus prometeu preparar um lugar. Ótima semana!!!