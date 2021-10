No caminho de casa, pai e filho morrem em acidente de trânsito

Acidente ocorreu no ramal de acesso à comunidade do Pernambuco, em Pracuúba, cidade a 256 km da capital do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Pai e filho que estavam retornando para casa morreram em um acidente de trânsito no ramal de acesso à comunidade do Pernambuco, em Pracuúba, cidade a 256 quilômetros de Macapá, no início da noite de desta quarta-feira (20).

Eles foram identificados como Rodrigues Ferreira Lopes, de 72 anos, e Rodrigues Amoras Filho, o Rodriguinho, de 33 anos.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam em um carro transitando no ramal que passa por manutenção. Na entrada da vila da localidade, o condutor perdeu o controle do automóvel. Com o impacto, o veículo ficou destruído.

Pai e filho foram socorridos por populares. O socorro médico foi ao local e constatou os óbitos das duas vítimas.

O acidente foi registrado por volta das 18h, mas a PM só foi acionada 4 horas e meia depois do ocorrido, já por volta de 22h30.

O prefeito Júnior Leite publicou, em sua rede social, nota de pesar e se solidarizou à família.