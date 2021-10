Chegamos ao capítulo 4 de Colossenses

Compartilhamentos

Bom dia! A aceitação do Salvador traz paz e felicidade. No Capítulo 4 de Colossenses, Paulo pede que sua carta seja lida em outras comunidades cristãs, e fala sobre a vigilância espiritual. O cristão é convidado a orar para pregar a Palavra e saber como proceder para alcançar os de fora para Cristo, com sabedoria e bons exemplos. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quarta-feira (27).