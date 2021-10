O ato mais importante

Chegamos hoje a um novo livro, o livro da carta escrita aos Gálatas

Bom dia! A leitura e análise em sequência da Bíblia, dia após dia, chega hoje ao capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, povo que habitava a região onde hoje está a Turquia. Os gálatas tinham se desviado do Evangelho por influência de ensinamentos judaicos equivocados, como a insistência na circuncisão, que era vista como algo essencial para a salvação. Esse gesto é chamado de ‘legalismo’, e não levava em consideração o sacrifício de Cristo pelo perdão dos pecados e libertação do poder escravizador. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué Almeida e tenha uma ótima sexta-feira (8).