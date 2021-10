O “golpe do nudes” tá aí, cai quem quer; delegada faz alerta

Em Macapá, algumas queixas são referentes ao mesmo perfil do Facebook: Mila Amanajás.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um perfil, supostamente de uma mulher, faz um pedido de amizade em uma rede social. Depois, manda mensagem privada, com fotos de uma mulher nua para, em seguida, pedir que o candidato a Don Juan faça o mesmo. À partir daí, começa a chantagem e extorsão.

Este é o “Golpe do nudes”, modalidade de crime que está se espalhando e já fez muitas vítimas no Amapá.

O Portal SelesNafes.com conversou com a delegada Áurea Uchôa, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR- CCIBER), novo órgão especializado em crimes praticados pela internet do Amapá. Ela fez um alerta sobre essa modalidade de delito, que apesar de não ser nova, tem o número de vítimas crescente no Estado no último período.

“Esses crimes tem acontecido muito aqui no Estado. Essa semana eu acredito que tenha registrado quatro referente a esse delito. Eu já ouvi duas pessoas e todas me relataram o mesmo modus operandi, inclusive são referentes ao mesmo perfil do Facebook, da Mila Amanajás. É uma pessoa que se passa por uma mulher – muito provavelmente não seja – e ela te manda mensagem para o teu facebook, ela não te conhece, começa a puxar papo, mas de cunho sexual, e pergunta se você quer vê-la nua no banho ou quer ver alguma foto dela e ela já te envia uma e pergunta se você quer fazer uma videochamada”, explicou a delegada.

Depois disso, no vídeo ou se a pessoa mandar fotos nuas, os prints começam a ser feitos, como se a pessoa estivesse recebendo e enviando fotos nuas.

A partir daí, outro perfil – neste caso com o nome Heliton Amanajás – se identifica como pai da menina ou como namorado, dizendo que a pessoa é pedófila, que fez vídeo chamada com a filha menor de idade.

Às vezes, diz que bateu na menina e exige uma quantia em dinheiro para não fazer o registro na polícia ou para pagar o celular da garota que, supostamente, teria sido quebrado na discussão com o “pai”.

Basta que a pessoa aceite a chamada ou inicie a conversa e já está printado. Além disso, o segundo perfil envolvido no golpe, também ameaça a vítima dizendo que irá espalhar os prints para a imprensa, inclusive com o print de um grupo com nomes de veículos de imprensa, para provocar mais medo de exposição na vítima.

As vítimas, geralmente, são homens. O Portal SN conversou com um deles. Neste caso, os golpistas deram-se mal, pois nossa fonte, que preferiu manter sigilo, respondeu negativamente às investidas de mandar nudes ou mesmo de recebê-los.

Mesmo assim, como em seu perfil tem o número do seu whatsapp por questões profissionais, ele recebeu uma ligação do estado do Rio Grande do Sul, com o sotaque bem característico dos gaúchos e com ameaças, nesta linha de como explicou a delegada: ‘sou oficial de justiça, é pedofilia, quero te ajudar e para não registrar boletim de ocorrência e nem mostrar para a tua esposa, me envia um determinado valor’.

De consciência limpa, a fonte bloqueou o contato, alertou os amigos em suas redes sociais e registrou um Boletim de Ocorrência que, inclusive, já avançou no rastreamento dos golpistas.

Cuidados

A delegada Áurea orientou sobre as formas de prevenção contra este tipo de golpe.

“Desconfie de perfis de pessoas que você não conhece e que queiram manter esse contato sexual. Isso está acontecendo muito rápido, a pessoa abre a conversa, fala ‘oi’ e já começa a te enviar os nudes. A partir do momento que uma pessoa chegou e você não conhece, bloqueia, desconfia logo e tem esse perfil da Mila Amanajás que já está mais escrachado e a gente já está quase no fim da investigação”, finalizou a delegada.