“O Isaac não tem como controlar o que está dentro do avião”, diz defesa de ex-deputado

Ex-parlamentar está na sede da Polícia Federal em Macapá, onde aguarda a audiência de custódia com a Justiça Federal.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Preso na manhã desta quarta-feira (20), o ex-deputado estadual pelo Amapá Isaac Alcolumbre, está na sede da Polícia Federal em Macapá, onde aguarda a audiência de custódia com a Justiça Federal.

Ele é acusado de participação em um esquema internacional de tráfico de drogas, onde o seu aeródromo seria utilizado para reabastecimento e apoio logístico para aeronaves oriundas da Colômbia e da Venezuela.

O Portal Selesnafes.com conversou com a o advogado de defesa dele, Alessandro Brito, que deu a versão do acusado para os fatos.

A defesa informou, também, que a audiência de custódia está marcada para as 19h30 e será por videoconferência. Até lá, o ex-parlamentar ficará na sede da PF. Além disso, a defesa informou que já protocolou um pedido de revogação da prisão preventiva e que fará o mesmo na audiência.

Acompanhe a entrevista:

Como o Sr. Isaac Alcolumbre recebeu a operação da Polícia Federal e as acusações de que o aeródromo de sua propriedade é utilizado como ponto logístico para o tráfico de drogas?

O Isaac, toda a família, os amigos e a sociedade amapaense receberam essa notícia e as acusações com surpresa, perplexidade e até um certo grau de revolta, porque todo mundo conhece o Isaac, conhece a vida dele, o trabalho de empresário, e esse tipo de acusação é incabível, infundada, são acusações teratológicas e em momento oportuno será provado que, na verdade, passou tudo por um grande mal-entendido.

Qualquer aeronave pode utilizar a pista? O avião que foi preso em novembro de 2020 em Ipixina (PA), com 450 Kg de skunk, decolou da pista do Sr. Isaac. O que ele pode falar a esse respeito?

O Isaac é proprietário e administrador de um aeródromo completamente legalizado, homologado pela Anac e qualquer aeronave que esteja com plano de voo, que esteja autorizado pela Anac, pode pousar. Inclusive, o Aeródromo Comandante Salomão é a segunda opção de pouso, se o Aeroporto de Macapá estiver fechado, por alguma eventualidade, qualquer aeronave tem que ser dirigida para o Aeródromo Comandante Salomão Alcolumbre e é impossível você ter controle. Assim como a Anac e a Infraero não têm controle do que está dentro do avião que pousa, o Isaac também no aeródromo dele não tem como controlar o que está dentro do avião.

Vários veículos de luxo, sem placa, foram apreendidos nesta manhã no aeródromo. O que eles faziam lá? Quem é o proprietário dos carros?

O aeródromo possui vários galpões e esses galpões são alugados para táxi-aéreo e também tem um galpão que é alugado para pessoas que são colecionadoras de carro e esses carros são guardados lá, mas esses carros não são de propriedade do Isaac, algumas pessoas que alugam o galpão para guardar os carros, carros luxo são guardados lá, mas nenhum é de propriedade do Isaac.

Cinco espingardas, uma pistola e munições foram apreendidas no aeródromo. São armas legais? Quem são os proprietários?

Quanto a essas armas apreendidas eu não tenho como me manifestar porque, como eu já até declarei na imprensa, o procedimento que a Polícia Federal adotou eu entendo como ilegal, porque não foi permitido que a defesa acompanhasse as buscas, nem na sua residência, nem no hangar, então tudo o que foi apreendido nós não tivemos acesso, não temos conhecimento, eu desconheço e eu não tenho como me manifestar, nem sobre propriedade, nem sobre a existência, porque como falei, o procedimento foi completamente ilegal, nós não acompanhamos as buscas.

Só tive acesso ao meu cliente quase duas horas da tarde, então, em relação ao material que foi apreendido, eu não tenho como me manifestar, porque não tomei conhecimento, não acompanhei e desconheço tudo o que foi apreendido. E entendo que foi ilegal porque não foi permitido que o advogado acompanhasse.

E sobre o dinheiro apreendido, reais e dólares, não é incomum guardar valores tão altos em casa?

Em relação à moeda estrangeira que foi apreendida, o Isaac já comprovou, com passagens, que ele tinha uma viagem marcada para o exterior e estava com esses valores para efetuar a viagem. Em relação à moeda nacional, ele tem no imposto de renda declarado que tem guardado em casa, em espécie, valores até superiores do que foi apreendido.

O que o Sr. Isaac e sua defesa gostariam de falar à sociedade amapaense?

O Isaac e a família Alcolumbre têm a falar que lamentam essa infeliz acusação, têm certeza do equívoco, da injustiça que está se fazendo, porque, querendo ou não, existe uma exposição, constrangimento, inclusive político, mas que tem certeza da inocência e que a verdade sempre vai aparecer e sempre vai prevalecer.

A partir daí, procurar as reparações devidas, cíveis e criminais se houver algum abuso, e tomar todas as medidas legais, sempre acreditando na justiça, nas instituições desse país, que sempre vai buscar a verdade.