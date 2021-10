Iniciamos hoje a carta que é considerada a mais pessoal do apóstolo Paulo

Compartilhamentos

Bom dia! Paulo escreveu a Carta aos Filipenses para agradecer a solidariedade deles enquanto estava preso em Roma. A carta é considerada a mais pessoal dele e é chamada de a ‘Epístola da Alegria’, mesmo tendo sido escrita no cárcere. O apóstolo estava vivendo o pior momento de sua vida, mas fez questão de pedir que os Cristãos não parassem de pregar e vivessem com a dignidade de Cristo. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.