Vamos analisar o capítulo 4 de Efésios

Bom dia! A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse é o principal apelo do apóstolo Paulo no capítulo 4 da Carta aos Efésios. Cada membro é uma parte do corpo. Ele pede que evitemos as palavras grosseiras, pois nossas ‘palavras são como maças de ouro’. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um ótimo domingo (17).