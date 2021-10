Iniciamos hoje a análise do livro de Colossenses

Boa tarde! A vida missionária estava colhendo seus primeiros frutos e fazendo com que o cristianismo fosse crescendo. Neste domingo (24), começamos a ler e analisar o livro de Colossenses. Cada dia, é nos dada a oportunidade de conhecer mais a Jesus. O ensino da Palavra tem o poder de transformar vidas. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.