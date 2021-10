Chegamos hoje ao capítulo 1 de Tessalonicenses

Bom dia! A existência do cristão deve girar em torno de Jesus e de seu retorno. A fé cristã sempre foi caracteriza por um forte senso de futuro, principalmente sobre a segunda vinda do Mestre. O foco no presente deve ser se preparar para a vida futura com Ele, mesmo com as dificuldades que passamos aqui. Ouça a análise do capítulo 1 da primeira Carta aos Tessalonicenses com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.