A leitura e análise diária da Bíblia chega ao fim de mais um livro

Bom dia! Corpo de Cristo, Templo de Deus…esses são alguns temos usados por Paulo, no último capítulo da Carta aos Efésios, usados para ilustrar a importância da igreja. Neste mesmo capítulo, ele também chama a igreja de o ‘Exército de Deus’, e faz um vigoroso convite às armas. No entanto, não de forma literal. O nosso campo de batalha é espiritual. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. Tenha uma ótima terça-feira (19).