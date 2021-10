No capítulo 3 de Colossenses, Paulo explica como deve ser um lar cristão

Todos querem ser felizes, mas acabamos perdendo o foco ao escolher caminhos diferentes baseados em outras filosofias e costumes. No capítulo 3 de Colossenses, o apóstolo Paulo lista hábitos destrutivos e explica como deve ser um lar cristão. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.