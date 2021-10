Chegamos ao capítulo 9 de II Coríntios

Bom dia! Ninguém é obrigado a doar, mas isso for feito, que seja de coração e de acordo com as nossas posses. Neste domingo (3), o pastor Josué de Almeida analisa o capítulo 9 de II Coríntios, que trata das promessas que podemos reivindicar se fizermos a doação de forma honesta, com alegria. Quando doamos, abençoamos outras pessoas. Ouça e tenha uma ótima semana a todos!