Ostomizados: Lucas anuncia R$ 1 milhão para cirurgias de reversão no Amapá

De acordo com o senador, procedimentos serão realizados pelo Hospital São Camilo. Mais de 1 mil pacientes no Amapá vivem nessa condição

Por SELES NAFES

O senador Lucas Barreto (PSD) anunciou, nesta sexta-feira (22), a liberação de R$ 1 milhão para a realização de cirurgias de reversão para pacientes ostomizados no Amapá. Segundo dados oficiais, mais de mil pessoas vivem nessa situação.

Os ostomizados, ou estomizados, normalmente possuem caminhos externos de eliminação de fezes com bolsas ou o prolongamento do intestino para fora do corpo. A ostomia mais conhecida é a bolsa de colostomia, que geralmente fica pendurada na linha da cintura do paciente. Para algumas pessoas, essa condição acaba sendo permanente, especialmente após cirurgias de câncer. No entanto, para a maioria, pode ser feita a reversão para que o intestino funcione normalmente.

Os recursos anunciados pelo senador serão utilizados pelo Hospital São Camilo, e são resultado também de um pedido do vereador Nelson Souza e da Associação dos Ostomizados do Amapá.

“A cirurgia de reversão normaliza a condição da pessoa ostomizada, já que o procedimento nem sempre é de fácil adaptação e, em geral, traz consigo muitos problemas sociais, sobretudo o preconceito”, explicou o senador.

“Resgatar a saúde, a dignidade e a autoestima é resgatar a vida. Poder ajudar essas pessoas, muitas esquecidas, nos acalma o coração. Os recursos já estão liberados e, a partir de agora, as cirurgias começarão a ser feitas”, acrescentou Lucas Barreto.

Em maio deste ano, a Câmara Municipal de Macapá aprovou projeto de lei de autoria do vereador Claudiomar Roza (Avante) que reconhece o direito dos ostomizados à acessibilidade em banheiros públicos (shopping, restaurantes) e a uma carteira municipal de identificação.