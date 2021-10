Outubro terá sensação térmica de 50°C no Amapá, prevê meteorologia

Instituto afirma que será o mês mais quente do ano

Por RODRIGO ÍNDIO

Outubro será o mês mais quente do ‘verão amazônico’ e terá sensação térmica que pode ultrapassar os 50°C no Amapá. É o que aponta o Núcleo de Hidrometeorologia (NHMet) do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa).

Segundo o meteorologista Jefferson Vilhena, a previsão é de poucas chuvas e sol forte, em função do período de estiagem e do aumento de focos de calor. Em setembro, foram 2 mil focos, mas esse número deverá chegar a 5 mil neste mês.

As temperaturas estão aumentando gradualmente desde julho, e poderão ultrapassar os 36°C, com sensação térmica acima de 50°C porque a umidade relativa deve cair bastante.

“A gente não vai ver tanta chuva assim. Para esse mês a média está em 20 milímetros, que representam pouquíssimas chuvas. A grande maioria da população não vai ver a chuva, são poucos privilegiados que vão ver essas chuvas caindo por aí, tanto na capital, quanto no interior”, avalia Jefferson Vilhena.

O meteorologista orienta que a população deve ficar atenta e reforçar o uso de protetor solar, óculos de proteção, guarda-sol e beber bastante água.

“A sensação térmica vai variar muito dependendo do local, em um espaço arborizado e ventilado, por exemplo, mesmo estando com uma temperatura de 30°C a sensação térmica cai bastante. Já numa área mais aberta com concreto e asfalto pode subir bastante podendo chegar aos 50°C”, explicou.

Em novembro, os focos de calor devem continuar aumentando.