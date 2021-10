Paratletas do Amapá retornam com 40 medalhas

Alice Chagas foi medalha de ouro em evento realizado em Brasília. Delegação conquistou 13 medalhas de ouro

Nesta segunda-feira (25), a delegação de paratletas do Amapá volta para casa com nada menos que 40 medalhas do Meeting Caixa de Natação e Atletismo, realizado em Brasília (DF). Ao todo, os amapaenses conquistaram 26 medalhas de ouro, 13 de prata e uma de bronze.

Os representantes do Amapá foram reunidos pela Federação de Paradesporto do Amapá.

“Estamos muito felizes com os resultados obtidos pelos nossos paratletas. Agradecemos todos os parceiros que acreditam e apoiam o paratlelismo amapaense, a Federação vem se preparando desde julho para que o nome do Amapá pudesse estar no lugar mais alto no pódio e mais uma vez colocando o Amapá no cenário nacional”, avaliou a presidente da federação, Yndiraima Cunha.

“É a primeira vez que participo do Meeting Caixa. Conquistei medalha de ouro no arremesso de peso, e prata no lançamento de disco”, comemorou a paratleta Alice Chagas.

Na natação, o Amapá foi representado pelos atletas Kauã Souza, Lucas Costas e Luiz Silva, que conquistaram cinco medalhas de prata, duas medalhas de ouro e uma medalha de bronze.

“Foi uma experiência incrível, é muito significante para nós, pessoas com deficiência, conquistar essas medalhas, participar desses jogos. É mais que uma simples vitória. É resultado de muito esforço e dedicação”, disse Lucas Costa, dono de duas medalhas de prata.

Os atletas tiveram apoio da Universidade Federal do Amapá (Unifap), Universidade Estadual do Amapá (Ueap), do Instituto Federal do Amapá (Ifap), Uninter e Thai Toyota.