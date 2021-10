Pedra Branca inaugura obras e lança o Passaporte para a Vitória

Além disso, houve a assinatura de ordem de serviço para mais uma obra

Compartilhamentos

A prefeita Beth Pelaes (DEM) e o senador Davi Alcolumbre (DEM) inauguraram uma série de obras, na última quarta-feira (29), em Pedra Branca do Amapari, cidade a 180 km de Macapá, realizadas com emendas do parlamentar. Também houve a assinatura de ordem de serviço para novas obras e o lançamento do projeto Passaporte para Vitória.

A ordem de serviço iniciará a construção do novo prédio do Creas e foi assinada durante evento que contou com a apresentação da Escola de Música, executando o hino do município, e de alunas da Escola de Balé. Em seguida, houve a inauguração de três importantes obras para o município: o Centro de Convivência, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habilitação (Semah), cuja obra foi executada com emenda de R$ 250 mil; o novo prédio do Centro de Enfrentamento à Covid-19, construído em terreno no centro do município adquirido com recursos de transferências especiais no valor de R$ 400 mil; e o novo Estádio Municipal, que foi construído com recursos próprios.

A comitiva seguiu para um dos momentos mais aguardados por uma multidão de meninos e meninas, o lançamento do projeto Passaporte para Vitória, que pertence ao Instituto Léo Moura, uma organização não-governamental do ex-jogador do Flamengo que desenvolve projetos sociais. O Passaporte para Vitória já existe em outros lugares do país e foi trazido para o Amapá por meio da articulação do senador Davi junto ao Ministério da Cidadania.

Na sequência, a comitiva acompanhou a prefeita de Pedra Branca do Amapari para conhecer espaços recém abertos dentro da Escola de Música Municipal para receber novos alunos ainda este semestre.

“O nosso mandato é sempre solícito para atender as demandas do município de Pedra Branca do Amapari, e a gente só tem a agradecer pela execução dos recursos através da prefeitura, pois assim conseguimos dar prosseguimento em projetos de diversas áreas prioritárias para a população” destacou Davi Alcolumbre.

“Essas obras confirmam o nosso compromisso em fazer entregas que são anseios antigos da população, elas têm impacto na oferta de serviços à comunidade. Nesse mandato estabelecemos metas para conclusão e início de novas frentes de trabalho. Estamos investindo em infraestrutura para oferecer mobilidade, educação, saúde e lazer para população de Pedra Branca do Amapari”, pontuou a prefeita Beth Pelaes.