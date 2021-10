Pedreiro foi executado por engano, diz polícia

Crime ocorreu na Rua Santos Dumont, no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um trabalhador da construção civil foi morto com vários tiros na cabeça, na noite desta quinta-feira (21), no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

O ataque contra Adejair Gemaque Figueiredo, de 25 anos, aconteceu por volta de 21h30, na Rua Santos Dumont, nas proximidades da casa onde ele morava.

Para o delegado Dante Ferreira, da Delegacia de Homicídios, o pedreiro foi executado por engano. A vítima não estava sendo ameaçada e nem tinha ficha criminal.

“Além de não ter antecedentes criminais, a vizinhança toda aqui o conhecia e todos afirmam que ele era trabalhador e não tinha nenhuma confusão com ninguém nem envolvimento com crimes. Ele tem um tipo físico que é bastante comum para a região. Pela nossa experiência, mataram por engano. Estavam atrás de outra pessoa”, analisou o delegado.

Testemunhas contaram que o crime foi cometido por dois homens que estavam num carro prata, modelo Hb20, e que Adejair Figueiredo voltava a pé para casa, após ter saído para ir a um comércio, quando os atiradores desceram do veículo e dispararam várias vezes contra ele, depois fugiram sem ser reconhecidos.

Quando a PM chegou ao local, encontrou a vítima em meio a uma poça de sangue, já sem os sinais vitais, caída na calçada. O Samu foi acionado e confirmou o óbito.

Na cena do crime, os peritos recolheram cartuchos e constataram que as perfurações encontradas na cabeça da vítima foram produzidas por pistolas calibres 380 e ponto 40.

A delegacia especializada em crimes contra a pessoa segue em busca de pistas que possam identificar os autores do crime.