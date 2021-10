Picape com time de futebol cai de penhasco e deixa feridos no Jari

O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (8), entre os municípios de Vitória e Laranjal do Jari, no sul do Estado do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um veículo que transportava um time de futebol, caiu em um penhasco de aproximadamente 40 metros de profundidade, na noite de sexta-feira (8).

O caso aconteceu numa área conhecida como Curva do Silício, região entre os municípios de Vitória do Jari e Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dez pessoas estavam na picape. O condutor teria perdido o controle do veículo, que rolou na ribanceira. Seis pessoas, conseguiram subir e pedir ajuda.

As outras quatro precisaram de atendimento e foram resgatadas e socorridas pelos bombeiros e levadas para o Hospital Estadual de Laranjal do Jari.

Das vítimas, oito ficaram com escoriações e duas em estado grave, porém, conscientes. Os pacientes estão em observação, mas nenhum deles corre risco de morte.

Os jogadores estavam a caminho de uma partida de um campeonato local. Além do Governo do Amapá, a operação de resgate contou com o apoio das prefeituras de Laranjal e Vitória do Jari.