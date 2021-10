Pistoleiro que matou comerciante com 12 tiros por R$ 1 mil é preso

Crime ocorreu no dia 2 de junho de 2021, a 25 km da zona urbana de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil do Amapá prendeu, na manhã desta sexta-feira (22), um atirador contratado para matar o comerciante Adolfo Silva Sousa, de 27 anos, no dia 2 de junho de 2021. O assassino confessou ter recebido R$ 1 mil para efetuar os 12 disparos na vítima.

O Corpo foi encontrado as margens do km 25 da BR-210, numa área conhecida como Ramal do Farinha Seca. A vítima recebeu disparos na região do abdômen, tórax e um disparo no olho, o que chamou a atenção dos investigadores.

Adolfo Silva Sousa era microempreededor e trabalhava em sociedade em um mini boxe em Santana. Ele desfez o acordo, e estava montando um novo negócio em Macapá.

O homicídio é investigado pela Delegacia de Homicídios. A polícia trabalha com duas linhas de investigação, sendo um possível desacordo comercial ou um crime passional.

O pistoleiro Josué Freitas de Freitas, de 26 anos, que já tem passagem por homicídio, foi preso em uma casa na Travessa 20, no bairro Provedor 2, em Santana. Ele detalhou que no dia do assassinato foi levado por duas pessoas desconhecidas para cometer o crime.

A vítima teria sido atraída para o local por outros dois pseudos-amigos, numa espécie de casinha. Depois do assassinato, os envolvidos fugiram em carros.

“A gente consegue tirar de circulação esse rapaz que a gente pode considerar uma espécie de pistoleiro. Ele já responde por outros crimes e é investigado por homicídio em Santana. Agora será recambiado ao Iapen”, disse o Delegado Wellington Ferraz, da Homicídios.

Enquanto o atirador era capturado, simultaneamente, agentes foram ao Iapen cumprir um mandado de prisão contra Jorge Pablo Rodrigues de Souza, de 27 anos, que teria sido o contratante do crime.

O detento foi ouvido. Disse que conhece o pistoleiro Josué, mas negou participação nos fatos. Ele cumpre pena há 7 anos, por assassinato e tentativa de homicídio.

O pistoleiro vai responder a homicídio qualificado – mediante pagamento ou promessa de recompensa – e o detento também. A polícia tenta identificar os outros envolvidos.