Polêmica: Ação pede demolição de posto construído em canteiro central

Posto funciona há mais de 15 anos no local que divide as duas pistas da Rua Claudomiro de Moraes

Por SELES NAFES

Uma antiga polêmica urbana, no Bairro do Buritizal, na zona sul de Macapá, acaba de voltar à tona e se transformar numa ação judicial. O Ministério Público do Estado está pedindo na justiça a demolição de um posto de combustíveis na Rua Claudomiro de Moraes, que teria sido construído no canteiro central.

O posto, que pertence ao grupo Real Petróleo, empresa da família do vice-governador Jaime Nunes (Pros), já funciona há mais de 15 anos no local. Na época da construção, houve polêmica e notificações da prefeitura à empresa por se tratar de um local que dividia as duas pistas da Claudomiro de Moraes, próximo à Avenida Diógenes Silva.

Em 2016, no entanto, a Câmara de Vereadores deu permissão à prefeitura para que cedesse o terreno à empresa, que teria se comprometido a fazer melhorias nas calçadas próximas do empreendimento para dar mais segurança a pedestres e pessoas com problemas de locomoção. Na ação, ajuizada também contra o município de Macapá, o MP diz que a empresa modificou apenas o que achou ser conveniente para o empreendimento.

O promotor de justiça André Luiz Araújo, que assina a ação, pede a revogação da lei que permitiu o uso da área e a demolição do posto de combustíveis para recuperação de calçadas e passeio público.

Durante o inquérito civil público, o promotor disse que a Real Petróleo Ltda apresentou manifestação “com ponderações e questionamentos meramente protelatórios e não informou se tinha ou não a intenção de regularização das calçadas irregulares em torno do posto de combustíveis”.

“(…) Restou verificado que o empreendimento foi construído sobre área de domínio público que se caracteriza como canteiro central e divisores de pista de rolamento de vias urbanas da Rua Claudomiro de Moraes, em Macapá”, garante o promotor.

A ocupação irregular de calçadas, prossegue ele, é um problema crônico em todo o Brasil, praticado por “empreendimentos que ignoram as normas ambientais e urbanísticas”.

A ‘ação de obrigação de fazer’ pede uma liminar para que a outorga da área seja revogada, e, no julgamento do mérito, que o empreendimento seja retirado no prazo de 90 dias. Em caso de descumprimento, o MP quer que a empresa e a prefeitura paguem multa de R$ 5 mil, por dia.