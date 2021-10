Polícia intercepta encomendas de anabolizantes vindos pelos Correios

Apreensão foi feita pela Polícia Civil do Amapá. Maioria das encomendas seriam remetidas a diversos locais de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil do Amapá apreendeu, nesta terça-feira (19), 26 caixas com anabolizantes que foram enviadas pelos Correios. A maioria das encomendas, que seriam remetidas a diversos locais de Macapá e uma para o município de Porto Grande, foram apreendidas em uma das agências da empresa.

De acordo com a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), a investigação para a apreensão deste material iniciou há 3 meses, quando houve uma outra apreensão de anabolizantes comercializados no estado. Depois disso, foi feita uma parceria com os Correios para identificar e apreender encomendas com substâncias ilícitas.

O delegado Sidney Leite, titular da DTE, classifica a mercadoria como perigosa e diz que estes produtos são difundidos e utilizados em larga escala em academias de musculação. Ele ressalta que este uso indiscriminado é proibido.

“Temos casos de professores e personal trainers, que, com certeza, vão ser responsabilizados e também temos casos de pessoas que estão fazendo o pedido desse material aqui para consumo pessoal, mas isso também não pode, é proibido. E essas pessoas vão, sim, ser chamadas na delegacia e vão responder criminalmente”, detalhou Leite.

Ele esclarece que esta ação é caracterizada como tráfico de drogas e alerta que a pena neste tipo de caso é altíssima, podendo ir de 5 a 15 anos, além de trazer serias complicações na vida pessoal e profissional.

Da mercadoria, 3 caixas iriam para uma única pessoa. Das 23 restantes, cada uma seria enviada a um remetente diferente. O delegado afirmou que que já está identificando os destinatários que receberiam as encomendas.

A DTE disponibiliza o número (96) 98141-4161 para denúncias.