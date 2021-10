Polícia procura atirador que matou suposto assaltante

Fato ocorreu na noite de segunda-feira (4), na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O delegado titular da Delegacia de Homicídios, Wellington Ferraz, busca identificar o homem que interveio em um suposto assalto e matou o suspeito, que estaria em fuga.

Os disparos contra Evandro Amador Coutinho, de 27 anos, aconteceram na noite desta segunda-feira (4), por volta de 22h40, na divisa do Conjunto Laurindo Banha com o Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Testemunhas disseram que Coutinho abandonou uma bicicleta em via pública e correu pela Avenida 26 de Julho. Em seguida, passou ser perseguido e foi morto com 2 tiros de pistola ponto 40, um nas nádegas e outro nas costas.

Ainda segundo testemunhas, após os disparos, já com o suposto assaltante caído sobre o asfalto, o atirador, ainda com a arma em punho, se aproximou e ficou por alguns minutos com um dos pés sobre a cabeça de Coutinho. Sem que percebesse, foi fotografado, mas o rosto dele não aparece.

Quando percebeu que ele estava sem sinais vitais, o autor dos disparos deixou o local do crime, antes da chegada da PM.

A bicicleta usada por Coutinho estava a cerca de 120 metros do corpo. E a menos de um metro, foi achado um simulacro de pistola, que teria sido usado por ele na suposta tentativa de roubo. Nenhuma vítima do eventual assalto apareceu no local.

“Vamos instaurar um inquérito para apurar se ação se deu em legitima defesa ou exercício regular de direito ou se realmente foi um homicídio, mas isso será apurado com cautela. A gente espera que essa pessoa que interveio se apresente espontaneamente na delegacia para esclarecer as circunstâncias em que ocorreu esse fato”, informou o delegado Ferraz.