Politizando: As caras novas e o troca-troca de partidos para 2022

A menos de um ano da eleição, cenário é movimentado por troca de partidos e novos nomes surgindo

Por SELES NAFES

De saída

O deputado federal Acácio Favacho está mesmo de saída do Pros, partido que ele vinha comandando desde quando era presidente da Câmara de Vereadores de Macapá, há quase uma década. A nova casa será o União Brasil (44), partido recém-criado pela fusão PSL/DEM. Acácio pretende levar Pátria Ferraz (Podemos) para a nova sigla.

Do jornalismo pra política

Quem também está decidindo sobre uma nova legenda é a jornalista Ana Girlene. Ela pediu desfiliação do PCdoB, da deputada federal Professora Marcivânia. Girlene, que quase concorreu à prefeitura de Macapá em 2020, pensa em disputar a Câmara Federal, só que fazendo parte do projeto do ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís, ao governo do Amapá.

Colada

Na semana passada, Ana Girlene passou três dias em Laranjal do Jari acompanhando Clécio e deixou claro uma decisão: vai escolher a mesma legenda que o pré-candidato ao governo. O ex-prefeito, que está passando uma temporada no Jari desde o início de setembro, ficou de decidir em outubro em qual partido assinará ficha de filiação. Há quem aposte no Avante.

Da fotografia pra política

Acostumado a registrar os grandes eventos do poder público e a acompanhar mandatos de senadores e deputados, Fabiano Menezes aceitou convite do senador Davi Alcolumbre e se filiou ao DEM. Ele vem sendo estimulado a concorrer a uma cadeira de deputado federal, e está levando bem a sério o convite. Acredita que dá pra chegar e vem se movimentando pra isso.

Dúvida no PDT

O PDT do governador Waldez já estaria tranquilo quanto ao time que vai disputar as eleições ano que vem, tanto para deputado estadual quanto para deputado federal. Os nomes já estariam escolhidos para concorrer. A dúvida é: Teles Jr será lançado como candidato ao governo ou a escolha será acompanhar o ex-prefeito Clécio?

PTB

A aposta do PTB para essa eleição é o núcleo duro do Bolsonarismo no Amapá. O empresário Edu Siqueira e o Pastor Guaracy puxam a fila como ‘possíveis’ eleitos.

Indecisão

Pros, atual partido do vice-governador Jaime Nunes, anda dividido sobre quem apoiar para o governo do Estado. Se Jaime permanecer no partido, a legenda vai apoiá-lo. Se sair, é quase certo que o partido seguirá com o senador Randolfe (Rede).

O padrinho

Outra aposta é quem será o candidato no ano que vem ao Senado apoiado pelo prefeito de Macapá, Dr Furlan (Cidadania). Capi (PSB), Cirilo (Podemos) e Gilvam (MDB) estão na disputa.

Pragmatismo

Gilvam, apoiador desde o primeiro turno e dono de espaços consideráveis na máquina da prefeitura, leva vantagem sobre os demais concorrentes. Contudo, as pesquisas de viabilidade deverão nortear a escolha do prefeito.

Prioridade

O ex-prefeito João Henrique tem comandado os diálogos em nome de Dr Furlan quando o assunto são as eleições de 2022. Uma coisa é certa: a primeira-dama, Rayssa Furlan, é a prioridade do projeto. O objetivo é colocá-la em uma cadeira de deputada estadual.

99 não é 100

O deputado federal André Abdon (PP) é o único representante da bancada federal que ainda não estaria fechado com o Ministério Público do Amapá contra a PEC 05, em tramitação na Câmara. A proposta aumenta os poderes do CNPM e também amplia a participação do Congresso em sua composição.

Bancada

Representantes do MP estão sendo convencer a bancada federal amapaense de que a proposta é uma tentativa de neutralizar a atuação de promotores e procuradores em investigações. Os três senadores já manifestaram apoio, mas dos oito deputados federais, apenas Abdon ainda não embarcou na mobilização. O motivo seria partidário.