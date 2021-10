Politizando: Até o fim

Waldez tem dito que não será candidato a nada, apesar de recente decisão que tirou dele a condição de inelegível

Por SELES NAFES

Sem planos

Por mais que não seja mais inelegível, Waldez continua afirmando que seguirá no governo até o fim do mandato, em dezembro de 2022. Ou seja, não será candidato a nada.

Qualquer coisa

Gilvam Borges tem afirmado que é candidatíssimo ao governo do Estado, mas que também não se importa de ser candidato a deputado estadual ou federal se, futuramente, alianças com outros partidos assim decidirem.

Indefinição

Continuam as apostas se Randolfe será ou não candidato ao governo, em 2022. Quando questionado sobre o assunto, ele prefere dizer que tem focado o mandato de senador em promover atividades que aqueçam a economia pós-pandemia.

Lucas e Jaime

O senador Lucas Barreto assumiu de vez a articulação de Jaime Nunes (Pros) ao governo do Estado. São duas as metas: levar o vice-governador para seu partido, o PSD, e fazê-lo crescer o máximo possível até janeiro.

Os abençoados

Dr Furlan já tem seus escolhidos da bancada federal para pedir votos: Vinícius Gurgel (PL), Camilo Capiberibe (PSB), Leda Sadala (Avante), Acácio Favacho (Pros). Não necessariamente nessa ordem.

Algo em comum

Duas características em comum do ex e do atual presidente da Fundação Municipal de Cultura da capital (Fumcult): Alain Cristophe (ex) e Olavo Almeida (atual presidente) conhecem bastante sobre boates, pelo menos é por isso que são bem mais conhecidos.

Mudança

Cirilo e Patrícia (ambos no Podemos) ainda não sabem o que irão fazer ano que vem, mas já escolheram colar em Dr Furlan e esquecer um pouquinho de Bolsonaro. O presidente já não é mais um bom cabo eleitoral?

Fênix

A ex-prefeita de Oiapoque, Maria Orlanda (PSDB), reapareceu no meio político. Foi durante passagem do senador Davi Alcolumbre (DEM) por Pedra Branca do Amapari, esta semana, quando obras foram inauguradas e houve o lançamento do projeto Passaporte para a Vitória, do ex-Flamengo Léo Moura. Maria Orlanda também quer voltar a fazer ‘gol’, e para isso estuda a possibilidade de concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa.

Fênix II

Os mais próximos garantem que, apesar da derrota em 2020 e do desgaste causado por processos judiciais derivados do mandato, Maria Orlanda continua forte na fronteira. Tanto é que perdeu a reeleição por apenas três votos de diferença.

Sem a sombra

O deputado federal suplente, Pedro da Lua (PSC), foi um dos integrantes da comitiva do senador Davi Alcolumbre em Pedra Branca do Amapari, desta vez sem a sombra do titular do mandato, Luiz Carlos (PSDB).