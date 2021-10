Politizando: Fusão DEM/PSL cria o União Brasil

COLUNA DE POLÍTICA DO SELES

Senadores Ronaldo Caiado (DEM-GO) e Davi Alcolumbre na criação do 44

União Brasil

A finalização do trâmite da fusão DEM/PSL e criação do União Brasil, no âmbito da justiça eleitoral, deverão ocorrer somente em janeiro de 2022. Só depois da conclusão do processo burocrático é que os presidentes estaduais serão eleitos ou escolhidos.

Davi no comando

Por enquanto, o senador Davi Alcolumbre continua sendo presidente estadual do DEM-AP, mas deverá assumir a condução estadual da nova legenda. Já o deputado federal Luciano Bivar (PSL-PE) deverá assumir a presidência nacional do União Brasil.

Maior bancada

A fusão dois dois partidos foi definida por aclamação nas convenções unificadas do DEM e PSL, nesta quarta-feira (6). O União Brasil terá como registro eleitoral o número 44. A legenda nasce com pelo menos 80 deputados federais, a maior bancada da Câmara.

Apesar

Apesar do acidente sofrido por Randolfe, o prefeito Dudão disse ter ficado feliz por ver que o senador se deslocou de Brasília para participar da entrega de duas arenas de grama sintética e salas de aula. A CPI, que tem como vice-presidente o senador do Amapá, está nos últimos dias de trabalho.

Obras e Círio

Ao mesmo tempo em que se recupera do acidente, Randolfe conduziu os trabalhos da CPI em Brasília, nesta quarta-feira, e semana que vem deve anunciar obras em Macapá junto com o prefeito Dr Furlan (Cidadania). O senador deve passar o Círio por aqui.

Estilo

Os apoiadores políticos mais extremistas sempre são vistos como brigões, um estilo que nada mais é que uma jogada de marketing que pode sair pela culatra, seja apoiador de Lula ou Bolsonaro. O vereador Karlyson Rebolça (PRTB), que se autodeclara bolsonarista, é um desses exemplos. Num vídeo, o parlamentar diz que foi impedido de participar de dois atos públicos, e que depois ainda foi seguido por um carro suspeito. Ele não informou se registrou boletim de ocorrência, mas diz que sabe o nome do responsável pela suposta tentativa de intimidação.

Sem palavra

Tendo alcançado apenas 600 votos na eleição de 2020, Karlyson assumiu o mandato em março deste ano após a morte do titular Arilson Melo, vítima de meningite com apenas 43 anos. Em julho, com apenas três meses de mandato, Karlyson já tinha usado R$ 51 mil da verba indenizatória, dinheiro público que ele tinha prometido não usar, numa retórica já bem batida.

Mudança

A deputada federal Leda Sadala, hoje no Avante, estuda a possibilidade de migrar para o PSD, do senador Lucas Barreto. O objetivo seria fortalecer a candidatura de Jaime Nunes para o governo.

Bolsonaro no PP

O PP, do deputado federal André Abdon, deve receber a filiação do presidente Bolsonaro, por onde deve concorrer à reeleição. A dúvida é se os apoiadores de Bolsonaro no Amapá irão segui-lo por aqui.

Federação

Rede/PV/Cidadania ou Rede/Psol. São as duas configurações em discussão para a criação de uma federação nacional, ainda neste ano.

Debate interno

Clécio (sem partido) e Pastor Gesiel (AGIR, o antigo PTC) são os únicos que se assumem como candidatos ao governo do Amapá, em 2022. Sem confirmar a candidatura de Randolfe, a Rede deve começar até o fim do ano debate interno e com aliados para decidir o que fazer.