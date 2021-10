Politizando: Fusão DEM/PSL pode gerar ‘desembarques’ no Amapá

O maior representativo deles poderá ser do pastor Guaracy Júnior, ex-presidente do PSL

União Brasil

Amanhã (6), DEM e o PSL deixam de existir para dar origem ao maior partido de direita da Câmara Federal, o União Brasil, que deve nascer com nada menos que 80 deputados federais, 2 minutos de TV e a maior fatia do fundo partidário.

Desembarques

Os dois partidos são repletos de bolsonaristas, por isso estão sendo esperadas algumas desfiliações, mas também adesões. No Amapá, a maior liderança do PSL pode deixar o grupo. O ex-presidente da legenda e pastor, Guaracy Júnior, aguarda a conclusão das últimas tratativas da fusão para conversar com o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, e só então decidir seu destino.

Propostas

Guaracy Jr já recebeu propostas de três partidos, dois deles interessados numa candidatura ao Senado ou a Câmara Federal. Pelo menos até a conversa com Bivar, o líder das igrejas do Evangelho Quadrangular ele vai permanecendo no PSL.

Regionais

Na negociação que resultará na fusão de amanhã, ainda não foram definidos os presidentes regionais do União Brasil. Lembrando que a maior liderança do DEM no Amapá é o senador Davi Alcolumbre.

Apagada

A atuação da vice-prefeita de Macapá, Mônica Penha (MDB), é uma das mais discretas da atual prefeitura. Antes da programação de encerramento do Setembro Amarelo (30 de setembro), ela não era vista em nenhuma grande agenda do prefeito Dr Furlan (Cidadania).

Vida própria

Indicada para compor a chapa do atual prefeito pelo ex-senador Gilvam Borges, Mônica tenta ter vida própria procurando fazer um mandato descolado do titular. Com pouco mais de 3 mil seguidores do Facebook (muito abaixo dos padrões para uma vice-prefeita de capital), ela tem focado num projeto social que será realizado numa comunidade rural da BR-210.

Pisando em ovos

O empresário da noite em Santana, Olavo Almeida, desembarcou na Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) cabreiro, e não é pra menos. Substituto do DJ e também empresário Alain Cristophe, ele tem procurado retomar o diálogo com artistas e com membros do Conselho Municipal de Cultura. Tudo para também não ser passado no sal, como fizeram os artistas com seu antecessor.

De volta

Quem esperava uma substituição, se enganou. Pelo menos por enquanto. Patrícia Ferraz cumpriu a licença, sem vencimentos, e retornou ao cargo de secretária municipal de Assistência Social conforme a previsão oficial, dia 1º de outubro.

Permanência

O afastamento a pedido levantou uma série de especulações sobre o prazo de validade dela no primeiro escalão da prefeitura. Patrícia, no entanto, segue no comando da Semas, apesar de intenso bombardeio interno por correntes de olho no espaço comando hoje por ela.