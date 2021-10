Politizando: PSDB do Amapá apoiará Eduardo Leite à presidência da República

Dória e Eduardo Leite em debate promovido pelos jornais Valor Econômico e O Globo

Tucanos

O diretório regional do Amapá está entre os que apoiarão a pré-candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, à presidência da República pelo PSDB. As prévias estão marcadas para o dia 21 de novembro. Eduardo Leite, de 36 anos, é o principal rival do governador de São Paulo, João Dória, 62 anos, pela indicação tucana. No Amapá, o partido é comandado pelo deputado federal licenciado, Luiz Carlos.

Peso

Numericamente, Leite tem mais apoio que Dória. Até agora, possui 8 diretórios (39% dos votos) contra 5 do governador paulista (31%). O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, corre por fora sem apoios declarados.

Dória

As gestões de Dória e Leite são bem avaliadas dentro do PSDB. O paulista conseguiu gerar um certo crescimento da economia paulista, apesar da crise gerada pela pandemia.

Leite

O gaúcho também se saiu bem ao avançar com as privatizações de pelo menos 20 ativos, entre rodovias, parques e estatais, estabelecendo uma forte parceria com a iniciativa privada, o que gerou empregos. Dória, no entanto, é o que coleciona mais desgaste pelo embate direto com Bolsonaro.

Pedido

O senador Davi Alcolumbre (DEM) pediu que a Polícia Federal cumpra seu papel de “forma institucional”. A declaração foi dada logo após a operação da PF que prendeu o primo dele, o ex-deputado estadual e empresário Isaac Alcolumbre (DEM), na manhã desta quarta-feira (20).

Fatores

Nas entrelinhas, o parlamentar, que vem sendo atacado pelo presidente Jair Bolsonaro por ainda não ter marcado a sabatina de André Mendonça para o STF, pediu que as investigações não sejam influenciadas por fatores políticos.

Aluguel de galpões

O ex-deputado é dono de um aeródromo supostamente usado traficantes internacionais. A defesa do empresário diz que ele aluga os galpões para várias empresas.

Ex-PSL

O líder das igrejas do Evangelho Quadrangular, pastor Guaracy Júnior, encontrou abrigo no PTB, comandado no Amapá pelo empresário Kassyo Ramos. A legenda lhe garantiu apoio para disputar o Senado, enquanto o presidente regional da legenda deverá disputar uma vaga de deputado federal.

Sem espaço

Guaracy, que era uma espécie de presidente de honra do PSL, mas perdeu espaço na fusão da legenda com o DEM, que deu origem ao União Brasil. A fusão ainda será sacramentada legalmente em janeiro.

Preferência

O prefeito Bruno Mineiro (DEM), de Tartarugalzinho, não esconde de ninguém a sua preferência pela candidatura do senador Randolfe (Rede) ao governo. Por outro lado, o parlamentar ainda não confirmou que será candidato.

Habitação

E por falar em Randolfe, ele tem conversado com secretário Nacional de Habitação sobre financiar, através de emenda parlamentar, um programa de moradias populares em municípios do Amapá, já que o “Minha Casa Minha Vida” do governo Federal tem apenas um projeto em andamento em todo o país, o Miracema, na zona norte de Macapá.

Cirilo

Cirilo anda animadíssimo com a candidatura para o Senado. Vice-governador Jaime Nunes (Pros) já o chama de “meu senador”.