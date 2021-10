Chegamos ao capítulo 13 de II Coríntios

Bom dia! Não podemos nada contra a verdade, só a favor da verdade. O apóstolo Paulo diz aos cristãos da cidade grega de Corinto, no capítulo 13 de II aos Coríntios, que os desígnios de Deus se revelam através de Sua Palavra, a Bíblia. Apenas a verdade no Evangelho nos liberta de todas as amarras. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima quinta-feira (7).