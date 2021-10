Ouça a análise do capítulo 3 de I a Tessalonicenses

Bom dia! Três fatos são narrados no capítulo 3 de I Tessalonicenses, carta escrita na época em que Paulo estava sendo procurado pelos judeus e corria, novamente, risco de morrer. Neste capítulo, o apóstolo cita a participação de Timóteo, fala novamente sobre a volta de Cristo e avisa que devemos estar preparados. Ele ainda faz uma bela oração pela igreja de Tessalônica (Grécia). Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. Feliz sábado.