Projeto quer arrecadar brinquedos para 600 crianças

Campanha de arrecadação é para crianças de Santana, no distrito de Anauerapucu, e município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O projeto “stories do bem”, que já se engajou em diversos ativismos com populações socialmente mais vulneráveis utilizando as redes sociais, está com uma campanha de arrecadação de brinquedos para pelo menos 600 crianças.

O projeto consiste em aglutinar padrinhos que queiram adotar crianças de comunidades de Santana, no distrito de Anauerapucu, e também no município de Porto Grande.

A distribuição ocorrerá entre os dias 9 e 10 de outubro, já que o dia das crianças é no dia 12 de outubro e a ideia é que ao menos esses pequenos, onde a pobreza é maior, aumentada pela atual crise econômica, já estejam com sua pequena lembrança nas mãos.

O médico Jacó Paes, que atua em área de garimpo em Porto Grande, a professora Dayana Batista, do Anauerapucu, e a precursora do stories do bem, a policial militar Jucilene Malheiros, coordenam o grupo de 20 voluntários que está colocando a mão na massa.

“Todo ano o projeto escolhe comunidades que são mais esquecidas pelo poder público e que nós vivenciamos o dia-a-dia deles. O garimpo é onde atuo, a professora Dayana tem casa e conhece bastante a comunidade do Anaeurapucu, e geralmente os pedidos das crianças são bonecas, caminhões, trator, bolas, jogos educativos, ursos, carrinhos de controle remoto e outros”, explicou o médico Jacó.

Para ser um padrinho do projeto, basta entrar em contato – inclusive para participar das entregas, se for a vontade do doador – com o grupo através do Instagram (@storiesdobem) ou pelos telefones (96) 99123-2008 e (96) 99142-8403. Também é possível fazer doações diretas através do Pix: CPF 013.895.772-01, em nome de Jucilene Costa Malheiros.