Prova anulada: Ueap diz que confia em seus servidores, mas vai aguardar investigação

Reitora da universidade estadual, Kátia Marinho, diz que poderá adotar medidas administrativas

Por SELES NAFES

A reitora da Universidade Estadual do Amapá (Ueap), Kátia Paulino dos Santos, declarou nesta terça-feira (26) desconhecer condutas desabonadoras de servidores que possam ter contribuído para o vazamento de questões da prova do concurso para sargentos do Corpo de Bombeiros. O posicionamento foi feito numa nota após a decisão da corporação de cancelar a prova aplicada pela universidade.

O Ministério Público do Estado e a Polícia Civil investigam o possível vazamento de questões na prova objetiva aplicada no dia 27 de junho. O Corpo de Bombeiros abriu 79 vagas para sargentos da corporação, e quase 500 candidatos se inscreveram.

A Polícia Civil indiciou, na semana passada, uma cabo de 32 anos que teria admitido a outros candidatos que sabia respostas de questões de cálculo que iam cair na prova. Ela teria respondido corretamente sem fazer os cálculos.

Ainda não ficou esclarecido como a militar teve acesso às informações, já que a prova foi aplicada pela Ueap. Ontem, o comando do CBM decidiu anular a prova sem anunciar uma nova data.

A reitora da universidade diz que desconhece condutas de professores ou técnicos que “maculem a idoneidade do referido certame” e que “confia em seus servidores”.

No entanto, a universidade diz que vai aguardar o término da apuração.

“Nesse sentido, havendo provas da participação de algum servidor da instituição em atos ilícitos relacionados aos seus deveres funcionais, aguarda ansiosamente a comunicação formal por parte do Ministério Público do Estado do Amapá (MP/AP) para que promova a abertura de processo para responsabilização no âmbito administrativo”.