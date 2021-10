Prova do concurso para sargentos do Corpo de Bombeiros será anulada

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Ministério Público do Amapá expediu, nesta sexta-feira (22), recomendação ao comando geral do Corpo de Bombeiros para que anule a prova objetiva do concurso interno para sargentos, realizada no dia 27 de junho deste ano. O pedido, que ocorre dias após a Polícia Civil ter indiciado uma das candidatas por fraude, será acatado pelo comando da corporação.

O promotor de justiça Afonso Guimarães, que assina a recomendação, quer que o comando nomeie uma nova banca examinadora do concurso, “substituindo os membros da atual formação, bem como que adote medidas necessárias e preventivas para a garantia da lisura do certame e isonomia entre os candidatos”.

A candidata indiciada não teve o nome divulgado pela polícia, mas o Portal SelesNafes.Com apurou que se trata de uma cabo, com 32 anos, que teria admitido a outros candidatos, no dia da prova, que já sabia as respostas de pelo menos duas questões de cálculo. A polícia afirma ter comprovado que a candidata respondeu corretamente uma das questões sem ter feito os cálculos no caderno da prova.

Na recomendação do MP, o promotor solicita que o comando da corporação também apure os responsáveis pelo vazamento das questões, e que apresente resposta no prazo de cinco dias.

Foram quase 500 inscritos para ocupar 79 vagas de sargento no concurso interno do Corpo de Bombeiros. No início da tarde desta sexta, assim que souberam da recomendação do MP, parte dos candidatos que participaram da prova se reuniu para avaliar os efeitos de um possível cancelamento da prova.

“Passei 10 meses estudando para esse concurso, gastando R$ 250 por mês, fora gasolina, esforço e o tempo que não dei para a minha família para me preparar. Estamos sendo prejudicados por causa de toda essa situação”, desabafou uma das candidatas.

Os candidatos querem o cumprimento do item 5.1.26 (letra a) do edital, que na opinião deles, prevê a eliminação dos candidatos que forem surpreendidos fraudando o concurso.

“Treinamos pro TAF, fizemos todas as etapas de forma honesta”, ponderou outra candidata.

No entanto, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Amapá, coronel Wagner Coelho, informou ao Portal SN que já foi notificado sobre a recomendação, e decidiu cancelar a prova do concurso.

“Vamos primeiro cumprir a recomendação, porque o MP indica vários itens. Depois vamos responder ao promotor e discutir com a reitora (da Ueap) a realização de uma nova prova”, informou o comandante.