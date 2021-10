Quadros de linha de jovem artista do Amapá fazem sucesso com celebridades

George Barbosa de Paula tem 21 anos. Faz arte desde criança, mas a partir dos 18 anos começou a dedicar-se a “string arte”.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O jovem artista amapaense George Barbosa de Paula, de 21 anos, faz arte desde criança, mas a partir dos 18 anos começou a dedicar-se a “string arte”, que utiliza pregos e linhas de festas decorativas para reproduzir paisagens e, no caso de George, especialmente rostos de pessoas, sejam elas celebridades ou não.

Quando a atual secretária de cultura do Estado do Pará, Úrsula Vidal, e o carnavalesco carioca Milton Cunha foram presenteados com retratos feitos por George – ela com o retrato da pintora mexicana Frida Kahlo e ele com o próprio rosto – e expuseram as obras nas suas redes sociais, o trabalho do amapaense ganhou novos patamares de curiosidade, buscas e encomendas.

O quadro da Frida foi o primeiro feito de string arte face, feitos com apenas um fio, com 4 mil tracejadas, 250 pregos em cima de uma placa de MDF. No total, foram 7 dias de produção de sua Frida.

A partir deste trabalho, mesmo antes de sua venda, as portas começaram a se abrir. O radialista e carnavalesco amapaense Armstrong, procurou George para presentear seu amigo carioca Milton Cunha.

Já são quase uma dezena de quadros de rostos como esse e depois outros inúmeros de figuras e imagens, como por exemplo de encomendas recebidas da Guiana Francesa.

“Os quadros de 60cm x 60cm que são os maiores que estou fazendo atualmente, como esse da Frida, custam em torno de R$ 350 a R$ 450. Já os menores no string face, de 50cm x 50cm e 40cm x 40cm, ficam no valor de R$ 250 a R$ 350”, contou George.

Além disso, há os itens de decoração para a casa, como a marca da banda predileta de uma pessoa, de uma bandeira ou time de futebol.

“Então, tem essas duas técnicas no momento, a do string face, imagens com rosto em preto e branco utilizando apenas uma linha e essa outra técnica que é mais de quadros decorativos, para casa ou para ambientes de trabalho”, explicou George.

O jovem pode ser encontrado em suas redes sociais, especialmente no Instagram (@georgedepaula), onde mais coloca seu processo de produção e as obras finalizadas.