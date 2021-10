“Qualquer um está bom”: Crianças ganham brinquedos de torcida organizada

Torcida do Corinthians cadastrou mais de 300 crianças de comunidades pobres

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Crianças de diversos bairros, especialmente do Conjunto Mucajá, na zona sul de Macapá, tiveram uma tarde animada, nesta terça-feira (12), quando ganharam brinquedos e se divertiram na sede de uma torcida organizada no Bairro Beirol.

A Fiel Forte Macapá distribuiu brinquedos para cerca de 300 meninos e meninas. As irmãs Ketlem e Kimberly de Lima, de 7 e 5 anos, respectivamente, moram no Bairro Pedrinhas, também na zona sul da capital, estavam entre as felizardas.

Para Ketlem, estava tudo bonito e qualquer presente daqueles colocados na mesa poderia ser o seu, pois estaria bom. E não teve lugar para o egoísmo de uma pequena que já demonstrou pensar nas outras pessoas.

“Todos são legais, qualquer um está bom. Eu torço para o Corinthians e acho muito legal da parte deles [da torcida], porque tem algumas crianças que nem têm condições de ganhar presente e que ficam tristes nas suas casas, tem vezes que fazem isso com as crianças”, declarou a menina que gosta de artes e é aluna na Escola Municipal Wilson Malcher.

O presidente da Fiel de Macapá, o corinthiano roxo Lico dos Santos, de 44 anos, falou que torcida organizada é para isso mesmo, que tem que organizar as pessoas para os dias de jogo, para as emoções do futebol, mas também para ações sociais e solidárias como as do dia de hoje.

“Hoje está acontecendo o Fiel Forte Kids, onde estamos presenteando 300 crianças aqui das comunidades de Macapá, a maioria é do Mucajá, fizemos um cadastro lá e aí, através dos integrantes da Fiel, somos mais de 500, a galera doou dinheiro, brinquedos, empresários e, inclusive torcedores de outros times doaram. Quando é algo solidário não tem rivalidade”, finalizou o presidente.