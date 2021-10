Randolfe aciona Aneel e fala em risco de novo apagão

Ofício cita intercorrências recentes

Por LEONARDO MELO

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) recebeu, na segunda-feira (25), ofício do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) cobrando providências urgentes no setor elétrico do Amapá. O temor, segundo o senador, é de um novo apagão.

Além de providências, Randolfe quer explicações sobre as interrupções frequentes no fornecimento de energia. O senador citou as ocorrências dos dias 21 e 22 deste mês, quando 9 bairros de Macapá e 108 comunidades ficaram sem energia.

“É um problema que se arrasta e que prejudica o desenvolvimento econômico do Amapá e a garantia dos direitos fundamentais dos nossos cidadãos”, disse o senador no ofício encaminhado ao diretor-geral da agência, André Pepitone da Nóbrega.

O grande apagão de 2020, acrescentou ele, completará aniversário no dia 3 de novembro.

“Diversas promessas foram feitas para a população pelas autoridades públicas e pelas empresas do setor no sentido de dar maior segurança energética. Passado quase um ano, é inadmissível que o nosso estado ainda sofra com o risco de parar mais uma vez “, ponderou.

Em julho, 11 cidades do Amapá, incluindo a capital, foram atingidas por um apagão após problemas na linha de transmissão administrada pela LMTE, a mesma empresa multada pela Aneel pelo apagão de 2020. A LMTE e o Operador Nacional do Sistema (ONS) foram multados em mais de R$ 5 milhões pela Aneel.

Em agosto, 13 das 16 cidades do Amapá foram atingidos por um novo blecaute, desta vez causado por problemas no Sistema Nacional Interligado.

Na semana passada, a CEA informou que interrupções localizadas estão ocorrendo em alguns bairros em função da super demanda por energia causada pelo forte calor.