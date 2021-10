Recurso para 2ª etapa de revitalização do Mercado Central está garantido

Segundo senador do Amapá, Randolfe Rodrigues, R$ 1,35 milhão foi depositado na conta da Prefeitura de Macapá na terça-feira (26).

Já está na conta da Prefeitura de Macapá o recurso de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues (REDE), R$ 1,35 milhão, para a segunda etapa de revitalização do Mercado Central da capital do Amapá.

As obras se darão em uma das laterais da estrutura, onde serão erguidos 60 novos boxes para os empreendedores desenvolverem suas atividades comerciais e gastronômicas.

Este ano, o senador já havia destinado novo investimento, de R$ 310 mil para um ciclo de capacitação dos empreendedores, através de parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae-AP).

“O Mercado está sendo modernizado sem perder sua identidade. E o mais importante: está garantindo emprego e renda para nossa gente em um momento que começamos a sair da pandemia com a vacinação. Estamos recuperando esse importante setor da economia e ao mesmo tempo promovendo turismo e lazer em nossa capital”, destacou Randolfe.

Ele também é o autor da emenda que garantiu a primeira etapa de revitalização do Mercado Central, no valor de R$ 2,5 milhões.