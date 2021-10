Reincidente, ex-vereador é preso por dirigir bêbado e atropelar adolescente

Crime ocorreu no município de Laranjal do Jari, a 270 km de Macapá.

Compartilhamentos

O ex-vereador Edmilson dos Santos Gerônimo da Silva, o Berimbal, do município de Laranjal do Jari, no sul do Estado do Amapá, a 270 km de Macapá, foi preso no fim de semana, após ser flagrado embriagado ao volante.

De acordo com a Polícia Civil do Amapá, ele atropelou um adolescente de 16 anos de idade que caminhava em via pública. O ex-parlamentar teria fugido do local, sem prestar socorro à vítima.

Após o acidente, a polícia realizou diligências e conseguiu localizar e prender Berimbal na sua residência em Laranjal. Segundo o delegado Aluisio Aragão, ele estava bastante embriagado e falando coisas desconexas.

“Após o acidente, o autor fugiu do local e não prestou socorro à vítima. Ele foi identificado por testemunhas e pela vítima como sendo um ex-vereador do município. Ao ser preso, forneceu dados falsos sobre sua identidade, dando outro nome como sendo o seu. O autor já havia sido condenado por um homicídio culposo na direção de veículo automotor no ano de 2018 e, uma das sanções impostas, foi a suspensão do direito de dirigir por cinco anos”, revelou o delegado.

Os laudos periciais toxicológicos foram positivos para álcool, além de outras substâncias entorpecentes ilícitas, segundo a polícia.

Berimbal foi autuado nos artigos 303 [§1], 306 e 307 do Código de Trânsito Brasileiro, além do art. 307 do Código Penal. O ex-vereador teve a prisão preventiva decretada na audiência de custódia e foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).