Ribeirinho morre eletrocutado ao desembarcar de catraia

Acidente ocorreu no Arquipélago do Bailique, a 180 km de Macapá.

Compartilhamentos

Um morador ribeirinho do Arquipélago do Bailique, a 180 km de Macapá, morreu eletrocutado ao desembarcar de uma catraia. O caso ocorreu por volta de 19h de quarta-feira (13), em uma catraia – tipo de embarcação de pequeno porte.

De acordo com o apurado pela polícia, Célio Amoras Rodrigues, de 26 anos, tentou desembarcar às margens do rio em um porto do Bairro Loteamento Açaí, localizado na comunidade de Vila Progresso, uma das principais do arquipélago, e não percebeu que um fio da rede de distribuição elétrica estava em contato com a água. O cabo estava energizado.

Assim que colocou os pés fora da embarcação, recebeu a descarga elétrica. Ele morreu no local. Populares retiraram o corpo da água e o colocaram sobre a ponte. A delegacia de Polícia do Interior foi informada pela PM do ocorrido.