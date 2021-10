Ribeirinhos do Bailique terão energia solar

Comunidades do arquipélago ganharão kits com placas solares do Governo Federal.

Moradores das comunidades que compõem o Arquipélago do Bailique, distrito de Macapá, terão energia solar em suas residências.

As famílias começaram a ser mapeadas pela Eletronorte para inclusão no programa Mais Luz Para a Amazônia (MLA), do Governo Federal, que pretende universalizar a energia elétrica renovável em comunidades ribeirinhas, com uso de placas solares. A Prefeitura de Macapá auxilia no cadastro das residências.

O programa atenderá mais de 200 mil pessoas dos estados da Amazônia Legal, formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. O investimento está orçado em mais de R$ 2,5 bilhão em recursos da União.

A prioridade no atendimento são as comunidades de áreas distantes e sem nenhum acesso à rede pública de energia, ou que são atendidas somente por geradores a diesel. Com as placas solares, a previsão de fornecimento da energia é de 24h ininterruptas.

No Amapá, as atividades iniciaram pelo Bailique. Esta primeira etapa consistiu na identificação dos moradores que serão atendidos pelo programa.

Foram mapeadas casas nas comunidades Ponta da Esperança, Capinal, Arraiol, Livramento, Santo Antônio, Vila Maranata, Vila Equador, Junco, Vila Galiléia, Vila Boa Esperança, Monte Carlos, Igaçaba, São Pedro do Bailique, Ilha Vitória, Bom Amigo, Açaituba, Navio, Mutá, Mupéua, Papagaio, Itaboca, Igarapé Bailique Grande, Igarapé Grande do Curuá, Limão do Curuá, Freguesia, Marinheiro de Fora, Maúba, Bom Jardim, Franco Grande, além de casas isoladas.