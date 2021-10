Roubo prejudica atendimentos no Hospital de Amor

Unidade avançada do Hospital de Barretos fica na zona norte da capital do Amapá.

Atualizada às 12h08

Atendimentos de prevenção ao câncer ficaram prejudicados no Hospital de Amor, unidade avançada do Hospital de Barretos, na zona norte de Macapá, depois que bandidos armados invadiram e roubaram diversos equipamentos eletrônicos, computadores e um carro.

De acordo com o Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), o vigilante relatou que foi surpreendido e rendido pelos assaltantes quando estava na guarita. Ele foi amarrado e deixado inconsciente dentro de um banheiro.

A vítima acordou e percebeu o arrombamento das portas e sentiu falta de 4 televisões e de um veículo Onix de cor preto, com adesivos na lateral e traseira do veículo, e placa de São Paulo, DKH 2270.

Quando a equipe do 2º Batalhão da PM chegou ao local, se deparou com vários objetos na parte de fora do hospital, todos no chão. Eram equipamentos que não couberam no carro.

O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (25), criminosos renderam o vigilante e assaltaram a Unidade do Hospital de Amor em Macapá, localizada na rodovia Norte-Sul, no bairro Infraero II. Eles entraram e arrombaram diversos departamentos que estavam trancados.

A ação criminosa prejudicou não apenas os atendimentos no hospital, mas também da Unidade Móvel, que nesta segunda-feira (25) começaria a atender na cidade de Santana, mas a ação teve que ser suspensa.

Uma nova data para início dos atendimentos em Santana será divulgada, conforme orientação da direção do Hospital de Amor.