Salários: Waldez anuncia fim do parcelamento e data do 13º

Governador do Amapá também informou que serão iniciados estudos para reajuste dos salários de servidores estaduais.

Pelas suas redes sociais, o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT) anunciou, nesta quinta-feira (28), Dia do Servidor Público, o fim do parcelamento da folha do funcionalismo público estadual e a data do 13º salário de 2021.

Assim, os servidores estaduais voltarão a receber integralmente no dia 30 de cada mês, incluindo efetivos, cargos e contratos. A medida já vale para a próxima sexta-feira (29). Desde 2016, os servidores estaduais recebiam em duas datas, 60% do salário no dia 30 e 40% no dia 10 do mês subsequente – data em que cargos e contratos eram pagos.

Góes também informou que o pagamento da segunda parcela do 13º salário será paga pelo Estado no dia 15 de dezembro – a primeira parcela foi paga no mês de junho.

O governador explicou que as medidas foram possíveis às ações de proteção à economia e à vida durante a pandemia de coronavírus, assistindo os mais impactados e pequenos empreendedores e mantendo a organização fiscal do Estado.

Góes também anunciou que determinou o início dos estudos para a data base do funcionalismo público do Amapá.