Salinização do rio: População do Bailique começa a receber ajuda

Prefeitura enviou mais de 55 mil litros de água mineral

Compartilhamentos

Moradores do Arquipélago do Bailique, região ribeirinha a 180 km de Macapá, começaram a receber água para consumo. Nesta segunda-feira (18), barcos transportando 6,2 mil fardos de água mineral atracaram na Vila Progresso, a principal das 17 comunidades do arquipélago.

O produto foi enviado pela prefeitura de Macapá após uma operação que durou todo o fim de semana no Canal do Jandiá para carregar as embarcações. No total, os 6,2 mil fardos representam 55,8 mil litros, que foram direcionados para a zona norte do Bailique, a região mais atingida pelo avanço do Oceano Atlântico sobre o Rio Amazonas, segundo informou a prefeitura de Macapá.

“Estamos direcionando servidores, serviços assistenciais de saúde e sociais, e empenhando todos os esforços possíveis para amenizar os transtornos dos moradores do Bailique”, comentou o prefeito de Macapá, Dr. Furlan (Cidadania).

Amanhã (19), mais uma balsa com 7 mil fardos será enviada ao Bailique.

A prefeitura também lançou uma campanha para arrecadação de água mineral. Um posto de coleta foi montado na sede da Prefeitura de Macapá, na Avenida FAB, para funcionar 24h por dia.

Na semana passada, o prefeito decretou situação de emergência no Bailique, o que permite ao município atuar com respostas mais rápidas no atendimento dos moradores das ilhas.