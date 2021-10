Sanecir: 15 anos após acordo milionário, ex-procurador e empresário são absolvidos

Marcos Reátegui, que também foi deputado federal, era acusado de favorecer os donos da Sanecir

Por SELES NAFES

Cerca de 15 anos depois de um acordo milionário com o Estado que extinguiu precatórios em favor da construtora Sanecir, a justiça inocentou, por falta de provas, todos os acusados de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito, entre eles o ex-procurador geral do Estado, Marcos Reátegui; o empresário Mário Fascio e as sócias de um escritório de advocacia, uma delas esposa do então procurador. A outra sócia é Keila Fascio, esposa de Mário.

O juiz Paulo Madeira, da 6ª Vara Cível de Macapá, avaliou que não houve irregularidades no acordo e nem provas de enriquecimento ilegal. A ação de improbidade era movida pelo Ministério Público do Estado desde 2014. O acordo extrajudicial, ou seja, feito fora dos tribunais, ocorreu em 2006, e pôs fim a um processo judicial de cobrança no valor R$ 5 milhões já transformados em precatórios pelo STJ em favor da construtora contra o Estado.

Pelo acordo privado, o Estado se comprometeu a pagar R$ 3,9 milhões para liquidar o precatório. O acordo teve parecer favorável da Procuradoria Geral do Estado (PGE), sob comando de Marcos Reátegui, e o dinheiro foi depositado na conta do escritório de advocacia da então esposa do procurador, Edhisa Maria Tork Souza.

O acordo só passou a ser investigado pelo Ministério Público em 2011, cinco anos depois. Na ação, o MP afirmou que houve dano aos cofres públicos, porque o valor teria sido praticamente o mesmo do precatório.

No decorrer do processo, com mais de duas mil páginas, o MP não conseguiu, na opinião do magistrado, comprovar sua tese. Em função do volume do processo, Paulo Madeira se concentrou em dois aspectos: se houve acordo lesivo ao estado, e se ocorreu o enriquecimento ilícito de algum dos investigados.

O juiz analisou a movimentação bancária do escritório de advocacia, e concluiu que nem todos os valores em conta eram do acordo com o Estado. Mais de R$ 1,2 milhão seriam honorários devidos a outro advogado em ação distinta. Além disso, os saques volumosos em dinheiro, um deles de R$ 600 mil, teriam sido feitos por Mário Fascio para quitar os credores mais urgentes, segundo depoimento do próprio empresário.

Para o juiz, ao pagar os R$ 3,9 milhões, o Estado economizou 25%.

“Sobre todas as afirmações do Ministério Público acima citadas, não dá para dizer, com plena segurança, que houve enriquecimento ilícito de alguém”, comentou o juiz.

“Em nenhum momento a Constituição Federal proíbe que os credores postulem perante a Fazenda Pública um acordo, abrindo mão de uma parte considerável da dívida, para receber de forma mais rápida essa importância”, acrescentou.

Marcos Reátegui é irmão do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Moisés Souza. Após período na PGE, Reátegui foi eleito deputado federal por dois mandatos.